Giulia ha comunicato alla Stardom l’addio a fine contratto | ma la WWE dovrà attendere

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024), star di primo piano in Giappone, è uno dei nomi che interessano particolarmente il mercato americano con la WWE che sembra in vantaggio sulla AEW. Emergono ora ulteriori indiscrezioni sul suo futuro. La wrestler di origini italo/giapponesi, nata a Londra, lascerà lascadenza del suo, ormai imminente, tuttavia pare che non arriverà subito negli Stati Uniti. Il futuro diEmergono ulteriori indiscrezioni sul futuro di. La wrestler, a2023, ha informato lache non rinnoverà il suoe che, quindi, lascerà il Giappone. La WWE sembra la candidata numero uno a metterla sotto, tuttavia Stamfordpazientare un po’. ...