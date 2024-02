Girone di ritorno | il Benevento ora è una macchina da gol

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLi chiamano i freddi numeri, incapaci forse di cogliere le sfumature di un intero campionato, ma nel caso delsono proprio i numeri a certificare un cambio di passo evidente. I giallorossi avevano chiuso ildi andata in settima posizione (30), a -12 dalla capolista Juve Stabia (42) e dietro Casertana (35), Picerno (34), Avellino (34), Taranto (33) e Crotone (32). Dall’avvento di mister Auteri, coinciso con il giro di boa, il rendimento dei sanniti è cambiato in maniera drastica con sei vittorie e tre pareggi che hanno permesso alla Strega di essere in testa alla classifica delcon 21 punti guadagnando terreno su tutte le compagini che la precedevano. Chiarissima, poi, l’inversione di tendenza anche per quanto riguarda la capacità di andare in gol della squadra, che in tutto il ...