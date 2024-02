Giovanili Pisa | i risultati del weekend tra maschile e femminile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 - Niente da fare per la Primavera delSporting Club nell’atteso big match con il Cesena capolista del girone; i nerazzurri vengono superati nel finale dopo una gara comunque ben condotta. Buon pareggio esterno per Under 17 (a Torino) e Under 16 (in casa del Genoa) mentre gli Under 15 vengono battuti di misura. Ecco tutti inel dettaglio: Campionato PRIMAVERA 2-Cesena 1-2 Campionato UNDER 17 Torino-1-1 Campionato UNDER 16 Genoa-2-2 Campionato UNDER 15 Genoa-2-1 Campionato UNDER 13 Fiorentina-2-1 Campionato UNDER 13-Arezzo 1-3 Campionato ESORDIENTI 2° ANNO Monteserra-4-2 Campionato ESORDIENTI 1° ANNOOvest-...