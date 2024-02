(Di martedì 27 febbraio 2024)da un’e poi colpita con calci e pugni: è quanto sarebbe accaduto stamani a Marina di Carrara (Massa Carrara) a unadonna poi soccorsa dai sanitari del 118 e portata in codice giallo all’ospedale di Massa. Del caso è stata interessata la polizia per gli accertamenti del caso. Stando alle prime informazioni, al 118 è arrivata una chiamata intorno alle 12:30: segnalava...

Giovane gettata fuori da un'auto e picchiata in mezzo alla strada: gettata fuori da un’auto e poi colpita con calci e pugni: è quanto sarebbe accaduto a una Giovane donna poi soccorsa dai sanitari del 118 ...gazzettadelsud

Ragazza gettata in strada dall’auto e presa a calci e pugni: Ancora una donna vittima di violenza. Un'aggressione consumatasi in strada in un quartiere defilato di Marina di Carrara. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 12.30.noitv

Anche la Scozia dice addio alle sigarette elettroniche monouso: Addio sigarette elettroniche usa e getta anche in Scozia. Il governo, unendosi così a Inghilterra e Galles, ha annunciato che saranno vietate entro il 1 aprile 2025. La decisione dopo aver visto i ris ...sigmagazine