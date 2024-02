Giovane finisce in ospedale | “Buttata giù dall’auto e picchiata”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Carrara, 27 febbraio 2024 – E’ finita incon diverse escoriazioni, ma cosciente e vigile durante il trasporto in codice giallo verso il pronto soccorso di Massa. Si tratta di una donna di 24 anni, di origine rumena, al centro di un episodio ancora tutto da chiarire: infatti la richiesta di soccorso riportava contorni inquietanti. La telefonata al 112 è arrivata alle 12,30 e riferiva di una donnagiù da un’auto e presa a calci e pugni. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Tresana e via Zeri a Carrara. Oltre all’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e all’ambulanza infermieristica è stata quindi avvertita la polizia.

