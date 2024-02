Gioie e merletti nelle Corti rinascimentali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mode, abiti, stoffe elli in voga tra le dame delle famiglie Sforza e Visconti al centro di “alla Corte di Pavia - Narrazione fra storia e curiosità dei costumidel Rinascimento“, pensata dall’assessorato alle Pari opportunità per la Giornata internazionale della donna. L’evento si svolgerà il 9 marzo al Castello dove, nei Musei civici, si parlerà degli usi e dei costumi delle dame di Corte negli anni del Rinascimento e in una visita teatralizzata dal titolo “Invito a corte“ gli ospiti saranno calati nei preparativi per un gran ballo. Prenotazioni fino a esaurimento posti a: [email protected]