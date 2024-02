Gio Evan | l’edizione 2024 di Evanland al Riverock Festival di Assisi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sarà ildiad ospitarediland – ilinternazionale del mondo interiore, ideato da Gio, ilorganizzato dall’associazione, da oltre 10 anni attiva sul territorio e che ha portato adi grandi nomi e nuove leve del panorama musicale contemporaneo, annuncia le date e il primo artista in line up.è uno degli eventi musicali più attesi dell’estate umbra e, con la sua tredicesima edizione dal 25 al 28 luglio, si prepara a quattro giorni di musica in uno dei posti più iconici e suggestivi dell’Umbria, ...

Lewis Hamilton è tornato a parlare del suo trasferimento in Ferrari previsto per il 2025. Il sette volte Campione del Mondo di F1 sbarcherà a Maranello il ... (oasport)

Musica live: dal brit-rock dei Nothing But Thieves al jazz di Gigi Cifarelli: La settimana musicale parte con il rock britannico dei Nothing But Thieves e con il nuovo spettacolo teatrale di Gio Evan. La band inglese è protagonista di due serate al Fabrique (stasera e martedì o ...msn

Rubano in una struttura inagibile nel centro di Camerino: beccati dai carabinieri: 1' di lettura 26/02/2024 - Presi con "le mani nel sacco". I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Camerino e della Stazione di Serravalle di Chienti, sono intervenuti nel centro di ...viverecamerino

Roma, Gio Evan all'Auditorium con canzoni e poesie ribelli: «Sul palco esploro la fragilità umana»: Gio Evan, poeta cantore, porta le sue canzoni dense di significati e riflessioni sulle fragilità umane — giovedì 29 aprile e venerdì primo marzo — sul palco del Parco della Musica. E lo fa in un unico ...roma.corriere