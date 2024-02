Ginnastica | la Campania in evidenza ad Ancona e a Fermo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’attività agonistica di squadra Gold 2024 della Federazioned’Italia è entrata nel vivo con la seconda delle tre prove dei Campionati nazionali di Serie A1, A2 e B di Artistica maschile e femminile svoltasi al PalaPrometeo di. Tre le società campane impegnate in Serie A2 maschile con laSalerno che, nonostante il terzo posto nella gara marchigiana, resta al comando della classifica provvisoria e legittima pretendente al salto nella massima serie. Ivan Brunello, Giuseppe Chiarolanza, Christian Atte, Alessio Ventura, Gianfranco Stano e Mattia Nicolao guidati da Marcello Barbieri e Valerio Darino, che vorrebbero dedicare la promozione in Serie A1 al loro manager prematuramente scomparso, Antonello Di Cerbo, in questa seconda prova hanno dovuto purtroppo fare a meno del loro ...