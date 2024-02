Ginnastica Campania 2000 a Ravenna punta ai Play off di Serie A1

Mattarella “Urgente definire nuovo patto Ue per l’immigrazione”: ROMA (ITALPRESS) - "Il fenomeno migratorio è un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità, come Unione, di assumere come compito comune per trasfor ...italpress

Ginnastica – Salerno ancora leader, ok Campania 2000 e Penisola Sorrentina: Ancona, 26 Febbraio – L’attività agonistica di squadra Gold 2024 della Federazione Ginnastica d’Italia è entrata nel vivo con la seconda delle tre prove dei Campionati nazionali di Serie A1, A2 e B di ...sciscianonotizie

Ginnastica Salerno ipoteca il ritorno in Serie A1, in corsa promozione e Play Off anche Campania 2000 e Penisola Sorrentina: Sport: L'attività agonistica di squadra Gold 2024 della Federazione Ginnastica d'Italia è entrata nel vivo con la second ...cilentonotizie