(Di martedì 27 febbraio 2024)(Varese) – Si chiama “Volontari in” ed è il progetto che ha preso avvio anelle scuole che fanno capo all’Istituto comprensivo statale, dalla primaria alla secondaria di primo grado. Alcunesono pronte a diventare “in” dopo aver risposto all’invito della Commissione lettura per collaborare alla gestione dei prestiti librari di alunni e alunne, in giorni e orari stabiliti con i docenti. Quindi leprovvederanno così a registrare i prestiti, i resi e a gestire il database del patrimonio librario dell’ICS. L’iniziativa si inserisce nel Progetto lettura d’istituto che prosegue, in questa seconda parte dell’anno, con numerose attività. Sara Martignoni e le docenti della ...

Germignaga, mamme “volontarie in biblioteca” dalle elementari alle medie: Germignaga (Varese) – Si chiama “Volontari in biblioteca” ed è il progetto che ha preso avvio a Germignaga nelle scuole che fanno capo all’Istituto comprensivo statale, dalla primaria alla secondaria ...ilgiorno

“Volontari in biblioteca”, i genitori gestiscono i libri dell’istituto comprensivo di Germignaga: in tutte le biblioteche dell’Istituto comprensivo di Germignaga, ha preso il via il progetto “Volontari in biblioteca”. Alcune mamme, delle varie scuole dell’istituto, hanno risposto all’invito della ...varesenews