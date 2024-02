Geolier diventa un Uovo di Pasqua! A Napoli arriva ‘Ovolier’ VIDEO

“Noi gente del Sud non fischi amo mai né un artista né uno sportivo del Nord, né di un altro paese. Forza Geolier , sei tutti noi!”. Lo scrive sui social ... (metropolitanmagazine)

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Da ieri sera l’Italia è spaccata in due tifoserie: una pro Geolier e una contro Geolier . Nessuno, fino a poche ore fa, si ... (quotidiano)

Circa un mese prima dell’inizio del Festival di Sanremo Geolier ha deciso di essere diventa to ormai grande e ha assunto il pieno controllo del business nato ... (open.online)

De Luca ancora su Meloni: "Quell'andate a lavorare insulto con tono di razzismo": "Gliel'ho detto che Fitto non capiva niente. Quando faceva il presidente della Regione non spendeva un euro. Tant'è vero che è stato poi sconfitto da Vendola, che non è un gladiatore, ma rispetto a lu ...napolitoday

Geolier: lo sfogo su Threads diventa virale/ “Mi manca il vecchio me”: Geolier si lascia andare ad un messaggio di sfogo sul vecchio io, in un post virale sul social Threads: il sentiment del successo raggiunto a Sanremo 2024 ...ilsussidiario

Sanremo 2024, Geolier é disco di platino/ “I’ p’ me, tu p’ te” é una hit globale!: Geolier ottiene la certificazione di disco di platino, per le vendite raggiunte con "I' p' me, tu p' te": il traguardo, dopo Sanremo 2024 ...ilsussidiario