Gearbest ha chiuso | le migliori alternative

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 27 febbraio 2024), noto per essere stato un punto di riferimento per l’acquisto online di elettronica di consumo, gadget e una vasta gamma di prodotti, ha. Questa chiusura ha lasciato molti consumatori alla ricerca diaffidabili per i loro acquisti online. Di seguito, esploriamo alcune delleopzioni disponibili che offrono servizi simili a, garantendo al contempo affidabilità, varietà di prodotti e prezzi competitivi. Le: AliExpress, Banggood, Amazon, Ebay, Wish e Newegg Ecco leal servizio. AliExpress Parte del gruppo Alibaba, AliExpress è una piattaforma di e-commerce che offre una vasta gamma di prodotti in ...