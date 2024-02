Gaza | Biden mentre mangia il gelato | “La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco” - VIDEO

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il presidente Joeè apparsoal Late Night with Seth Meyers, dove ha risposto a domande su argomenti che vanno dalla sua età e la guerra Israele-Hamas alla cospirazione conservatrice su Taylor Swift. Ilè diventato virale in quanto, incalzato da Meyers riguardo alle richieste di un

gelato alla menta in mano, sorriso ottimista e il comico Seth Meyers al suo fianco. Nel corso di un evento elettorale a New York, Joe Biden ha dichiarato che ... (ilfattoquotidiano)

Un accordo per il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza potrebbe essere finalmente in dirittura d’arrivo. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , ... (ildifforme)

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è detto "sorpreso" dalle affermazioni del presidente Usa Joe Biden su una possibile tregua con Hamas a Gaza per ... (quotidiano)

Bozza ad Hamas per 40 giorni di tregua: 14.43 Bozza ad Hamas per 40 giorni di tregua La bozza di una proposta inviata ad Ha- mas riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di 40 ostaggi per 400 pri- gionieri.Così una fonte dei colloqui ...servizitelevideo.rai

"Muschio selvaggio": Fedez perde la causa su Muschio Selvaggio con Luis Sal: deve cedere le quote, la clausola della roulette russa Virgilio15:19 Il tribunale dà torto a Fedez nella causa per il Muschio Selvaggio: Luis Sa ...newsnow

Biden alla prova del Michigan, misura dell'effetto Gaza sul voto: "La situazione a Gaza è la priorità per molte persone", ha detto Alawieh, citato da AP. “Il presidente Biden non riesce a fornire a quegli elettori un motivo per cui votarlo, mentre i crimini di ...huffingtonpost