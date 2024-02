Gaza | Biden e l’annuncio mentre mangia il gelato | “La mia speranza è che entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)alla menta in mano, sorriso ottimista e il comico Seth Meyers al suo fianco. Nel corso di un evento elettorale a New York, Joeha dichiarato che spera di arrivare a unil4 marzo, per la precisione “la fine del weekend”. La dichiarazione, pubblicata in una clip della CNN, arriva dopo che l’attuale Presidente ha rilasciato un’intervista al comico Meyers26 febbraio,si trovava a New York per un evento della campagna elettorale con i sostenitori. Un auspicio che non è condiviso però né da Hamas, che lo definisce prematuro, né da Tel Aviv, che lo reputa infondato. This is surreal that he announced this while eating ice cream. pic.twitter.com/E3vnGRilQL — jeremy scahill ...