Gasperini | «Stanno facendo qualcosa di straordinario | abbiamo poco da perdere»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il tecnico dell’Atalanta Giampieroha parlato in conferenza prima della sfida contro l’Inter capolista Le parole didi, è un recupero. Se vogliamo possiamo dire cheda. Il giocare con la difesa a tre? Il calcio è sempre in evoluzione, non è solo questione di numeri. Ci sono accorgimenti che modificano l’atteggiamento delle squadre, oggi c’è partecipazione da parte di tutti nella costruzione. Le prossime mosse dovranno farle gli attaccanti, che al momento fanno fatica ad essere dinamici come i difensori» Aveva chiesto maggior partecipazione a Scamacca. È un problema di condizione?«Si comporta benissimo e lavora tanto, non c’è nessun problema Scamacca. ...

