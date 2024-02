Gasperini è netto su Scamacca prima di Inter-Atalanta | “L’unico problema è considerarlo un campione”

Serie A: Inter senza ostacoli nel recupero, '1' a 1,63: Le quote Snai sono tutte a favore dei nerazzurri, che proseguono nel loro percorso netto nel 2024: il segno "1" si gioca a 1,63, con il pareggio a 4,00 e il colpo dell’Atalanta guidata dall’ex ...gioconews

SERIE A - Recuperi, Inter senza ostacoli, Calzona favorito a Reggio Emilia per la prima vittoria: Come riporta AgiproNews, i due recuperi di Serie A in programma mercoledì toglieranno ogni asterisco dalla classifica. E l’Inter, in caso di vittoria in casa alle 20.45 contro l’Atalanta, avrà dieci p ...napolimagazine

Posta in palio altissima per la sfida fra Atalanta e Bologna: in palio c'è la speranza nell'Europa più nobile: Quarta e quinta divise da 2 punti, al netto del recupero di domani Inter-Atalanta. I favori dei numeri della Dea (in casa ha vinto le ultime 9) sono compensati appunto dal rischio ”gambe pesanti”. Il ...gazzetta