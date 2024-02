Gasperini | con l’Inter poco da perdere «Il Var? Non mi piace | anche quando è a favore»

Roma, 27 feb. (askanews) – Torna il campionato con il recupero della 21esima giornata tra Atalanta e Inter non disputato per l’impegno dei nerazzurri in ... (ildenaro)

Frosinone in campo dopo il ko con la Juve. Di Francesco ritrova Cuni, out in quattro: Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Di Francesco che inizia a preparare la partita con il Lecce. Attivazione tra palestra e ...tuttomercatoweb

Gasperini, Sbagliato considerare Scamacca un top-player: Gian Piero Gasperini è intervenuto poco fa in conferenza stampa per presentare Inter-Atalanta, recupero della 20esima giornata di Serie A posticipato a causa della Supercoppa Italiana di gennaio. Tra ...firenzeviola

SNAI – Recuperi Serie A: Inter senza ostacoli, «1» a 1,63: Le quote Snai sono tutte a favore dei nerazzurri, che proseguono nel loro percorso netto nel 2024: il segno «1» si gioca a 1,63, con il pareggio a 4,00 e il colpo dell’Atalanta guidata dall’ex ...adnkronos