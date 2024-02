Gasparri FI | Sconfitta da analizzare Ma ringrazio Truzzu

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Non ce lo aspettavamo. Speravamo che la conferma dell’unità della coalizione e il trend nazionale ci favorissero. Ma è unada cui trarre lezione". Maurizio, capogruppo di Forza Italia in Senato, dice che dal voto in Sardegna il centrodestra qualcosa imparerà. Il candidato presidente è stato deciso da Fratelli d’Italia a discapito di quello della Lega e governatore uscente Solinas. Si può dire che sia stato un errore cambiare cavallo? "No, perché era inevitabile. Solinas va ringraziato, ma c’era un’aspettativa difficile. Il governo regionale è apparso in difficoltà sulle attese e lo abbiamo pagato alle urne. Non credo che avremmo avuto un risultato migliore con altre scelte". Intanto FI doppia la Lega... "Noi guardiamo al risultato di coalizione, non a quello individuale. Senza contare che 5 anni fa la Lega aveva un ...

