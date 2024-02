Gara di Coppa per il Terranuova Traiana

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – In casatutto è pronto per la partita di ritorno del primo turno della Fase Nazionale della 57^ edizione dellaItalia Dilettanti riservata a formazioni di Eccellenza. I biancorossi giocheranno domani allo stadio comunale Willian Venturelli, impianto in erba artificiale di Castelvetro di Modena, contro il Terre di Castelli 1907. Calcio di inizio alle 15, arbitro Alessandro Bini di Macerata, assistenti Alessio Proietti di Terni e Alessandro Bara di Macerata. All’andata gli emiliani si imposero 1-0 grazie alla rete messa a segno alla mezz’ora di gioco da Malo. In virtù di questo risultato ilsi qualificerà ai quarti se vincerà con qualsiasi risultato, segnando però almeno due gol. A parità di punteggio e di reti segnate infatti, sarà dichiarata vincente la ...

