Futuro al Napoli? Tudor esce allo scoperto | la risposta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si torna a parlare dicon mister Igor, intervenuto sulle possibilità di un suoin azzurro. Le parole dell’ex Juventus. Rimandato a giudizio mister Francesco Calzona dopo le prime due uscite sulla panchina del. L’attuale tecnico della Slovacchia ha infatti trovato soltanto due pareggi contro Barcellona e Cagliari, con il secondo ben più ricco di rammarichi rispetto al primo. A soli 7 giorni dal suo ingaggio è però ancora presto per giudicare con certezza l’operato dell’ex vice di Sarri, che avrà modo di riscattarsi già dal prossimo mercoledì contro il Sassuolo. Nel frattempo, nuove indiscrezioni circa l’allenatoredelsono giunte a bussare all’ombra del Vesuvio, con le parole del tecnico in merito a un suoin azzurro che ...

Cm.it - Farioli in pole per il Napoli: De Laurentiis vuole un progetto, ne apprezza una dote: Ultime notizie Napoli - Francesco Calzona rappresenta l’attualità in casa Napoli, difficile ipotizzarlo anche in Futuro. Il tecnico ha un incarico con la Slovacchia, e ha rinnovato fino al Mondiale de ...msn

Danilo, recupero difficile per la gara con il Napoli: Appare molto complicato il recupero di Capitan Danilo per la trasferta di domenica prossima con il Napoli. Il difensore sta provando in tutti i modi a recuperare ma la Juventus non correrà rischi, più ...tuttojuve

Tudor sul Futuro: "Mi sento mezzo italiano. Napoli Rispondo così...": Queste le sue dichiarazioni fra passato, presente e Futuro: "Lippi è stato una persona importante per me, mi ha portato in Italia da giocatore ed è stato fondamentale nella mia crescita. Era un ...tuttonapoli