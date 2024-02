Futsal C1. La squadra di mister Monesi rompe il digiuno a Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Insperato e quindi accolto con grande entusiasmo. Il Calcio a cinque Rimini interildi punti dopo sette sconfitte consecutive pareggiando (8-8) in casa della terza in classifica, il. Un punto che dà coraggio, ma che non cambia la situazione in classifica per i biancorossi ultimi del girone. Infatti, le avversarie dirette per i playout (Montale e Rossoblu Imolese) vincono rendendo amaro il pareggio die più lontana la possibilità di accedere ai playout, che oggi distano 5 punti. Resta la buona prova in Emilia. Subita la rete in apertura del veterano Antonietti, i ragazzi disi riscattano con Muratori, Rezaeikohan e Screti. Ancora Antonietti accorcia le distanze, ma sul 2-3 vengono espulsi i locali Naimo e Quaye, così i biancorossi, in doppia ...