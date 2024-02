Frosinone vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono chiamate a reagire prontamente per evitare di sprofondare nella zona retrocessione.vssi giocherà domenica 3 marzo 2024 alle ore 15 presso lo stadio StirpeVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari devono ritrovare in fretta lo smalto delle prime giornate quando sembrava che la salvezza fosse alla portata. Invece, il rendimento è andato via via calando fino a trovarsi ad un passo dal baratro. La squadra di Di Francesco è sedicesima con 23 punti, e un margine di appena tre lunghezze sulla zona retrocessione. Appena un punto nelle ultime cinque partite Stesso discorso può essre fatto per i salentini, che si sono smarriti dopo un inizio brillante. Adesso rischiano di ...