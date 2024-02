Francesco Totti e Noemi Bocchi | primo red carpet di coppia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 febbraio 2024) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra. Due anni dopo la rottura con Ilary Blasi, l’ex calciatore ha ritrovato la serenità accanto alla flower designer 35enne. Laha sfilato sul redromano di Adesso vinco io, il documentario su Marcello Lippi appena arrivato nelle sale e che sarà disponibile fino al 28 febbraio. Sorridenti, più affiatati che mai,non si sono sottratti ai fotografi, come era avvenuto in occasioni precedenti, e sono apparsi molto rilassati. Non è la prima volta che partecipano insieme a un evento pubblico, ma finora si era trattato soprattutto di uscite all’estero, un po’ defilati rispetto alla première romana che riporta l’ex attaccante e laal ...