Formia Viabilità | le associazioni scrivono | “progettualità condivisa | no al monta e smonta”

Formia – E’ stata convocata la nuova seduta del Consiglio comunale di Formia . La riunione – in seduta ordinaria di prima convocazione in forma mista – è ... (temporeale.info)

Formia – “E’ stata presentata in comune una mozione inerente alcuni interventi sulla Viabilità litoranea di Formia , tesa a sopprimere la funzione viaria di ... (temporeale.info)

Formia – “Concordiamo con la messa in Sicurezza di via Lungomare della Repubblica, ma riteniamo fondamentale che si colga finalmente l’occasione per ... (temporeale.info)