Forbici & Follia | Max Pisu e Nino Formicola in scena al Manzoni tra giallo e comicità

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Maxe Nino Formicola inal Teatrocon: uno spettacolo train cui non manca l’interazione con il pubblicodi Paul Pörtner va inal Teatrodal 29 febbraio al 24 marzo. Maxe Nino Formicola sono i protagonisti del racconto di un giorno come tutti gli altri in un salone da coiffeur, che si trova nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Anzi… del giorno in cui si svolge lo spettacolo. Il giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi, che scorre allegramente fra le avances del parrucchiere ai clienti maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante – che ha, ...