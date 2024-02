Fondazione 3 | il Premio Oscar Troy Kotsur nel cast della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo la ripartenza dei lavori, un grande nome si è aggiunto al3 Dopo aver risolto i problemi relativi al budget di, Apple ha annunciato l'ingresso dinelterzadello show, che tornerà come sempre sul servizio di streaming del colosso tecnologico.interpreterà Preem Palver, un importante personaggio introdotto per la prima volta nel romanzo di Isaac Asimov del 1953, Seconda. Palver è descritto come "il leader di un pianeta di sensitivi". L'attore è noto soprattutto per il suo ruolo in Coda - I segni del cuore, per il quale ha vinto ilcome miglior attore non protagonista. È ...