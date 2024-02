Foamstars | la Stagione 2 introduce un nuovo personaggio e un nuovo boss

(Di martedì 27 febbraio 2024) La2 diè pronta a fare il suo debutto. Groovy Disco prenderà il via l’8 marzo e introdurrà un. Parliamo di Coiff Guy, presentato con un trailer. Questocombina passi da vero danzatore di discoteca a mosse di wrestling, un mix unico che possiamo ammirare nel video. La2 introdurrà anche due nuove modalità Extreme Party. La prima, All Coiff Guy Party, vede tutti i giocatori vestire i pani delCoiff Guy. La seconda, Super Duel Party, ha meccaniche un po’ più serie e prevede scontri 1 contro 1. Per quanto riguarda il comparto PvE, una nuova missione ci porterà a scontrarci contro Dark Ramzey. Ilrichiederà una ...

