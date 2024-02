Fiumicino | l’associazione Quelli di Sempre | “Un successo l’evento ‘Meravigliosa’ dedicato alla Ss Lazio”

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – “A nome del Consiglio Direttivo e dei Soci tutti,diGiulio Sangermano, desidera ringraziare il Sindaco e la Giunta Comunale tutta per la sensibilità, la collaborazione e la disponibilità dimostrate nell’ospitare, presso i locali della Casa Comunale,“Meravigliosa, lapiù forte di(leggi qui)”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma del. “Tale iniziativa, – spiegano – oltre a celebrare la storica vittoria della S.S.nel campionato di serie A 1973/1974, ha voluto ripercorrere l’intera storia della prima squadra di calcio della capitale e, insieme ad essa, parte della storia di questo sport. L’esposizione ...

