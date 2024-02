Firenze | gli studenti annunciano un nuovo corteo | “Andremo sotto il consolato Usa”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Dopo gli scontri avvenuti a Pisa e a, durante le manifestazioni deglicontro la guerra scoppiata in Palestina, glimedi del collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi torneranno in strada al grido “non ha paura. Stop al genocidio”. I ragazzi si troveranno sabato 2 marzo alle ore 18, davanti alamericano per “richiedere la fine del genocidio, il cessate il fuoco immediato, la fine dell'occupazione coloniale israeliana” e per “rivendicare il diritto di cittadine e cittadini,e studentesse, di manifestare ed esprimersialUsa”, si legge in un comunicato del collettivo. Secondo gli, “non può vincere la paura. Non ...