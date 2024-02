Fiorentina | ok al restyling del Franchi includendo i tifosi viola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ormai è deciso, ildello stadio Artemiodi Firenze si farà. Dopo le ultime conferme da parte dei maggiori organi comunali, isognano in grande, sperando che questa situazione si sblocchi al più presto e che non rimanga solo un progetto. “Intervenire nel progetto didello stadioal fine di creare alcuni locali, destinati ai, utili per le riunioni e per la preparazione e conservazione di striscioni e coreografie. Prevedere alcuni spazi per i murales come avviene in molti stadi europei e creare uno spazio in cui installare un palchetto ‘lancia cori'”. Questa l’impegnativa dell’ordine del giorno, proposto dal gruppo di Fratelli d’Italia e approvato all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio comunale di ...