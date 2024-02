Fiorentina | l’entourage di Kayode | «Una chiamata della Nazionale…»

La Stampa - La Juve continua a trattare con Felipe Anderson: Stando a quanto riportato da "La Stampa", i bianconeri continuano a trattare con l'entourage del giocatore per un trasferimento a Torino a parametro zero, in modo da farsi trovare pronti qualora ...tuttojuve

ECCO QUANDO SI DECIDERA' IL FUTURO DI FEDERICO CHIESA: La Juventus, dalla parte opposta, gradirebbe anche un eventuale rinnovo ponte fino al 2026, ma le parti, al momento non hanno trovato una condivisione di intenti sull'ingaggio con l'entourage del ...tuttojuve

Gazzetta sulle parole dell'agente di Kvara: "Che senso ha parlarne ora Forse c'è un motivo": Il quotidiano scrive: "A maggio mancano tre mesi e tutti sanno che Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Kvara dovranno incontrarsi per parlare di rinnovo, che senso ha ritornarci ora, in un momento ...tuttonapoli