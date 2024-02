Fiorentina-Lazio | Italiano | Abbiamo creato tanto Vittoria meritata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 – Con una grande prestazione labatte in rimonta la2-1 e la supera in classifica issandosi al settimo posto, l’ultimo valido per l’accesso all’Europa. Sin dalle prime battute di gara, i viola hanno comandato il gioco con brillantezza e personalità, colpendo anche tre pali prima di subire in contropiede il gol di Luis Alberto, a una manciata di secondi dalla pausa di metà gara. Una rete che non ha però scompaginato i piani dei toscani che dopo l’intervallo hanno ripreso in mano il pallino del gioco e tra il 61’ e il 69’ hanno ribaltato la gara con la prima rete in Serie A di Kayode e il 2-1 di Bonaventura, due gol inframezzati dal quarto palo della serata viola, colpito da Gonzalez su calcio di rigore. Trovato il vantaggio, i toscani hanno poi saputo amministrarlo senza particolari patemi al cospetto di una ...