Fiorentina | Belotti | “Vittoria che serve tantissimo per il morale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Sicuramente questaciperché unafa bene sempre per il. Fa bene ancora di più per quello che abbiamo dimostrato oggi in tutti e novanta i minuti, sempre col pallino del gioco e creando tante occasioni. Nel primo tempo sembrava come la loro porta fosse stregata però abbiamo continuato a giocare, facendo tutte le cose provate in settimana e penso che non c’è soddisfazione più grande facendo quello che avevamo preparato“. Lo ha detto a Sky l’attaccante viola Andreaal termine di-Lazio, conclusasi col successo per 2-1 in favore della formazione gigliata. Dopo il vantaggio biancoceleste “c’era tanta frustrazione per il primo tempo perché c’erano stati tre pali, un salvataggio sulla linea e sembrava fosse stregata ...