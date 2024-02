Fiorentina 2 gol e 4 legni Povera Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sì,, impegnata per novanta minuti a difendersi da unatroppo più forte, scatenata, indiavolata. In campo i calciatori con la maglia viola, garantisce chi li ha contati, erano in tutto undici, ma sembravano quaranta: sempre primi sul pallone, in tre o quattro intorno al povero malcapitato biancoceleste che riusciva ogni tanto a catturarne uno, perdendolo immancabilmente. Dominati dai viola dal primo minuto, i romani si sono illusi al 45’ quando Luis Alberto infila in rete su assist di Guendouzi a cui Isaksen ha regalato la palla. E tutti a pensare: i viola sono i più bravi a colpire i pali (ne hanno centrati tre), i biancocelesti preferiscono la rete. L’illusione però è durata poco. Nell’ennesima mischia davanti a Provedel, al 61’ Kayode si trova solo soletto davanti a uno spicchio di porta vuota e ne approfitta ...