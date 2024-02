Filippo Gori | L’aretino che conquista Wall Street e ora Dirige l’impero finanziario di JPMorgan in Europa

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il banchiere aretino, 49 anni, ha fatto la storia diventando il primo italiano a essere nominato CEO per l’di. Originario di San Giovanni Valdarno,si è laureato all’Università Bocconi di Milano e ha iniziato la sua carriera pressonel lontano 1999, lavorando in varie sedi tra Londra e New York. Dopo una significativa tappa a Hong Kong, dove ha ricoperto diverse posizioni di rilievo, nel 2019 è stato nominato Chief Executive Officer per la regione Asia-Pacific, supervisionando le attività della banca in 16 Paesi. Il percorso professionale dilo ha portato ora a Londra, dove assumerà il ruolo di CEO per l’area Emea (, Medio Oriente e Africa), oltre a essere Co-head globale per Investment e commercial ...