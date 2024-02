Fiera di Bergamo | inaugurata Family Entertainment Expo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 febbraio 2024). Con una spinta sul pulsante ‘start’ è iniziata oggi alladila seconda edizione di, l’evento ‘Business to business’ della filiera del divertimento, in programma in via Lunga fino a domenica 29 febbraio. Organizzato da Promoberg insieme al Consorzio FEE (costituito da un gruppo di aziende leader nella produzione e installazione di giochi e parchi gioco), l’appuntamento è riservato agli operatori del gioco senza vincite in denaro e, oltre a mettere in mostra sui 6.500 metri quadrati del padiglione ‘A’ centinaia tra i migliori prodotti per l’intrattenimento (dai giochi tradizionali a quelli virtuali, passando per i parchi divertimento, i videogiochi e la realtà aumentata), ospita diversi eventi collaterali e conferenze dedicate ad alcuni ...