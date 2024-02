Ficei | Visconti | Domani scade la proroga ai vecchi commissari | fare chiarezza sulla Zes unica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024), 28 febbraio, “scadra’ laconcessa aiZes ma la struttura governativa di Palazzo Chigi non e’ ancora pronta. La Zona economica speciale, appena varata dall’esecutivo Meloni, rischia di partire gia’ in ritardo”. Cosi’ Antonio, presidente Asi di Salerno e numero uno di, la Federazione italiana consorzi enti industrializzazione. “Allo stato attuale, quella che sembra una grossa opportunita’ rischia di diventare un potenziale fallimento. A meno di 24 ore non si e’ ancora stabilito, infatti, quali saranno i successivi passi e che cosa si troveranno ad affrontare”, ha spiegato. “Sono tutte da chiarire inoltre le conseguenze dell’accentramento amministrativo-burocratico. Un tema che abbiamo gia’ ...