Fi | “FdI cambi delegazione o stop a interpartitici a Caserta”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“O Fratelli d’Italiaa lao non ci saranno piùin provincia di. Forza Italia non si siederà mai più allo stesso tavolo dove c è il peggio del trasformismo della provincia di”. E’ quanto afferma in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia in Campania. “Potremo tornare a parlare con Fratelli d’Italia solo se Massimo Grimaldi, eletto con Forza Italia e passato a Fratelli d’Italia senza avere un voto, si dimette da consigliere regionale”, conclude la nota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CAMPO LARGO CHIEDE PIÙ GRINTA A D’AMICO: CAGLIARI – Il centrosinistra del campo largo vince in Sardegna, la pentastellata Alessandra Todde ottiene il 45,3% contro il fedelissimo della premier Giorgia Meloni ed ex sindaco di Cagliari, Paolo ...abruzzoweb

In Sardegna arretrano la Lega e Fratelli d’Italia (e Salvini non va in tv). Lo scambio di accuse tra alleati: Prevedibile la rabbia per il cambio in corsa del candidato ... I risultati delle elezioni in Sardegna In realtà, le recriminazioni sono simmetriche a quelle di FdI, che accusa l’ex presidente Solinas ...roma.corriere

Manganellate a Pisa, i timori di un'escalation. «Per il G7 cambi il clima»: Meloni condivide le preoccupazioni di Mattarella: ROMA «Se ne occupa il Viminale». Tra i fedelissimi della premier Giorgia Meloni, non faticano a definire «non casuale» il silenzio di palazzo Chigi sulla vicenda di Pisa e ...ilmessaggero