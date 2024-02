Festeggiano Schlein e Conte | mugugni a destra Le reazioni all' elezione di Todde

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alessandra, candidata del campo largo M5s-Pd, sarà la prima presidente donna della regione Sardegna. Nonostante i dati definitivi non siano ancora disponibili (mancano all'appello 22 sezioni)ha prevalso sul candidato del centroe sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, dopo una lunga e accesa giornata elettorale. "Sono moltonta, molto orgogliosa. Oggi si può scrivere una pagina importante per la Sardegna", ha dichiaratovisibilmente emozionata. Il Pd è il primo partito della regione con 94.238 voti (il 13,8 per cento). La seconda posizione la conquista Fratelli d'Italia con 92.963 preferenze (il 13,6 per cento). A congratularsi con lei sono giunti ieri a Cagliari, sullo stesso volo da Roma, anche il leader del M5s Giuseppee la segretaria del Pd ...

Esulta tutto il centrosinistra: «Brava Alessandra, la Sardegna dimostra che la destra si può battere»: Festeggia anche il Pd: «La destra si può battere. Complimenti e buon lavoro alla Presidente Alessandra Todde. Ma anche tanti applausi ad Elly Schlein ed all'intera comunità del Partito Democratico.unionesarda

Alessandra Todde, l’imprenditrice e manager grillina che unisce Conte e Schlein: Condivisa, va detto, dalla leader del Pd Elly Schlein, che per Todde si è spesa in prima persona, contestazioni al mercato di Cagliari comprese. Una partita tutta in rimonta, quella di Todde. Giocata ...ilgazzettino

Elezioni regionali Sardegna, lo spettro dei ricorsi. Spoglio a rilento, FdI chiede già il riconteggio: Fino all'ultimo testa a testa. Poi il sorpasso alla curva finale. Non è una gara di Formula Uno ma lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna che per un giorno ha tenuto col ...ilgazzettino