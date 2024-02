Femminicidio a Fornaci di Barga | donna uccisa prima della separazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) . Il marito dopo l’accoltellamento si è costituito ai carabinieri Nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, adiin provincia di Lucca, si è registrato l’ennesimo. Unadi 50 anni, Anna Maria Ferreira, di origini brasiliane, è statadal marito in strada. Pocodelle 18, Vittorio Pescaglini, 56 anni, ha accoltellato la moglie in strada, davanti a testimoni. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’uomo ha aspettato la moglie in macchina. Quando è uscita dal lavoro, è sceso dall’auto e l’ha accoltellata in mezzo alla strada, in via Cesare Battisti. Poi ha chiamato le forze dell’ordine e si è costituito.di chiamare i carabinieri, avrebbe inviato un messaggio ad un amico, scrivendogli “ho fatto una cazzata”. Secondo i ...