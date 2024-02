Fedez | «Soldi e fama risolvono un problema | ma ti lasciano tutti gli altri»

Se la metà dei fondi che vanno in beneficenza viene elargito da chi ha promosso l?attività, probabilmente qual cosa non ha funzionato. E non è certamente uno ... (ilmessaggero)

AGI - "Io ho sempre raccontato la mia vita, non so se può aver dato fastidio a qualcuno. Ho sempre raccontato il bello e il cattivo tempo e non credo che ... (agi)

Fedez, prima uscita pubblica dopo la crisi con Chiara Ferragni: "I Soldi non risolvono i problemi": La salute mentale sarà tema centrale dei prossimi 10 anni ma il problema è che politica e media non ne parlano perché non porta voti e non porta Soldi - ha proseguito Fedez - Palesare in pubblico, ...today

Fedez con la fede all'incontro con gli studenti: «Sui social si può vivere una vita migliore di quella reale». E dribbla i giornalisti: Fedez indossa la fede all'incontro sulla salute mentale con ... che l'esegesi di quello che racconto attraverso i social sia che la fama, il successo e i Soldi siano splendidi, anzi credo di essere ...ilmessaggero

Fedez (marito della super influencer Ferragni) critica i social e l’effetto sui giovani: cavie: Fedez ha sostenuto come nel nostro paese la questione non venga considerata, soprattutto da media e politica “perché non porta voti e non porta Soldi”. “La salute mentale e fisica devono andare di ...primaonline