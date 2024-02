Fedez | “Prendevo psicofarmaci e balbettavo | la salute mentale in Italia è sottovalutata”

Fedez, la prima battaglia persa in Tribunale: Per il Tribunale, “Muschio Selvaggio” è di Luis Sal e Fedez dovrà cedere le sue quote davanti ad un notaio, o continuare la battaglia legale. La giudice Amina Simonetti, con un’ordinanza datata 23 ...donnaglamour

Fedez parla di salute mentale (e non di Chiara): «Prendevo 7 psicofarmaci al giorno, ho fatto i conti con la morte»: Non accenna alla sua vita privata. La crisi con la moglie Chiara Ferragni resta fuori dalla porta dei Circolo dei Lettori di Torino, perché Fedez oggi è lì per incontrare gli studenti e parlare di ...ilmessaggero

Fedez incontra gli studenti:: Non accenna alla sua vita privata. La crisi con la moglie Chiara Ferragni resta fuori dalla porta dei Circolo dei Lettori di Torino, perché Fedez oggi è lì per incontrare gli studenti e parlare di ...ilmattino