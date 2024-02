Fedez parla dei momenti bui che ha attraversato | “Era più facile pensare di morire che svegliarsi il giorno dopo e vivere”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 febbraio 2024), a pochi giorni dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, hato di salute mentale al Circolo dei lettori di Torino. Questa mattina il rapper milanese, al centro di una battaglia legale con Luis Sal sulla spartizione delle quote legate al podcast Muschio Selvaggio, si è recato a Torino dove è stato accolto da una folla di studenti., reduce dal clamore mediatico legato prima allo scandalo Balocco e poi alla separazione dalla moglie e madre dei suoi figli Leone e Vittoria, si è congedato subitoil suo arrivo. Nei pochi minuti di permanenza nella sala, hato a giovani e giornalisti in un incontro al Circolo dei Lettori promosso dall’associazione Acmos e dalla Fondazione Circolo dei lettori. “Una comunità che cura“, questo il titolo della rassegna organizzata per ...