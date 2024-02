(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 febbraio 2024 – Continuano le giornate difficili per, ma lui non molla.le voci – sempre più insistenti – di una presunta crisi con sua moglie Chiara Ferragni, forse scatenata (o aggravata) dalla vicenda del pandoro gate, oggi il tribunale di Milano ha preso una decisione importante sulle quote del cantante milanese nel podcast ‘’.ha subito voluto replicare tramite una storia su, spiegando la sua posizione. Ma poco, eccolo riapparire ai suoimentre prova a prendere questo periodo così complicato con un po’ più di filosofia. La decisione del tribunale La replica La clausola della roulette russa L’diLa decisione del ...

Fedez, ironia su Instagram dopo la sentenza di Muschio Selvaggio. E chiede aiuto ai follower: Il cantante milanese sta affrontando giorni complicati: dalla presunta crisi con Chiara Ferragni alla vicenda del podcast fondato e condotto con Luis Sal ...msn

Fedez, dall'ex socio e amico Luis Sal e alla (ex) moglie Chiara Ferragni: l'ironia nelle stories: Fedez si trova in un momento piuttosto complesso della sua vita, nel quale si stanno intrecciando voci di una presunta separazione da Chiara Ferragni e le decisioni del Tribunale di ...leggo

Fedez a Torino per parlare ai giovani sulla salute mentale, no comment sulla sua separazione: Il denaro - sostiene - risolve qualcosa ma non tutto e ora Fedez sostiene un'associazione che offre spazi di aggregazione ai giovani: spendersi per gli altri - dice - dà senso alla vita in cui ...rainews