Fedez interviene sul caso Luis Sal e Muschio Selvaggio e ironizza con un video | le precisazioni sulle sorti del podcast

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Periodo piuttosto complicato per, che si ritrova oggi a fare i conti non solo con il gossip sul suo conto (e sulla presunta separazione da Chiara Ferragni) ma anche sulla svolta decisa dal tribunale di Milano in merito alla bagarre conSal susulSal eDopo la nota dell’ufficio stampa diSal,è intervenuto con alcune Instagram Stories in cui ha fatto chiarezza sulla sua posizione ma soprattutto sul destino del. Non sarà più condotto da lui? Su. Il tribunale di Milano non ha “decretato” che le quote appartenenti a me debbano ...