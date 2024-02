Fedez | “Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho fatto i conti con la morte Prendevo 7 psicofarmaci per quanto stavo male”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Hounale ho dovuto fare icon lanonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli. Neaddirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che”. A dirlo èche oggi, durante un incontro con le scuole al Circolo dei Lettori di Torino sul tema “La salute mentale è un diritto dei giovani”, promosso dall’associazione Acmos, ha parlato a cuore aperto del periodo difficile vissuto negli ultimi mesi dopo la diagnosi di cancro e l’intervento per asportarlo. “La malattia? Non credo di aver ancora metabolizzato la cosa, ci vogliono anni per arrivare a una ...