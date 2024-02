Fedez ‘estromesso’ dal podcast ‘Muschio Selvaggio’ Il giudice | “Luis Sal il proprietario” Ma lui replica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il tribunale di Milano decide su Muschio Selvaggio: è diSal . LaAmina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto dellaolve s.r.l,...