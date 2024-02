Fedez e Chiara Ferragni | parlano gli avvocati | chi pagherà il mantenimento in caso di divorzio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sedovessero divorziare, chi andrebbe a pagare il? In molti hanno provato a dare la propria opinione e, alla luce di quanto dice la legge, sono emersi scenari piuttosto interessanti. Da quando è stata annunciata la fine della relazione tra i Ferragnez, il web è letteralmente esploso. Tra chi cerca i motivi dietro questa scelta e chi aspetta di sentire in televisione la parola dei due, cresce la curiosità su quello che potrebbe succedere indi separazione definitiva.: chi paga ilindi? E’ ormai risaputo che la storia trasia finita. ...

In questi due mesi hanno parla to tutti, tranne lei. Ma ora Chiara Ferragni rompe il silenzio e si racconta senza mezzi termini: “La priorità è proteggere la ... (milleunadonna)

Antonella Clerici: “Biagiarelli Non è colpa sua quello che è successo. Lo conosco e gli vorrò sempre bene”: Ci sono state ultimamente delle cose negative, ma sono dalla parte delle donne e non riesco a vedere Chiara come una persona in malafede. Di Fedez mi ha colpito quando le ha rubato la scena a Sanremo: ...repubblica

Ferragni e Fedez: "I loro avvocati si sono scambiati lettere dal tono accesissimo": La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez appare insanabile: "I loro avvocati si sono scambiati lettere dal tono accesissimo".notizie

Antonella Clerici, Sanremo Solo una boutade di Fiorello: Ci sono state ultimamente delle cose negative, ma sono dalla parte delle donne e non riesco a vedere Chiara come una persona in malafede. Di Fedez mi ha colpito quando le ha rubato la scena a Sanremo: ...ansa