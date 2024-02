Fedez | duro colpo dal tribunale di Milano | “Il podcast Muschio Selvaggio è di Luis Sal”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Proprio lo stesso giorno in cuisi vanta di cose sta andando il”, ildidecide che il programma online è in realtà di proprietà diSal, lo youtuber che conduceva la trasmissione insieme allo stessoprima che fra i due scoppiasse una lite furibonda nel giugno scorso. Sal ha quindi il diritto di rilevare le quote della società che possiede iltagliando fuori il rapper. Quest’ultimo potrà adeguarsi alla decisione del giudice oppure ricorrere contro la sentenza. A comunicare la notizia è l’ufficio stampa diSal: “La giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle ...