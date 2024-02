Fedez ai giovani sulla salute mentale | “Il pensiero di morire mi dava sollievo”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 27 febbraio 2024)è tornato a parlare di: lo ha fatto oggi, martedì 27 febbraio 2024, al Circolo dei Lettori di Torino, dove ha incontrato i ragazzi delle scuole in un evento intitolato ‘Laè un diritto dei’ promosso dall’associazionele Acmos, in collaborazione con la Fondazione. Da sempre impegnato sul tema, il rapper ha raccontato di come la diagnosi di tumore al pancreas, arrivata nel marzo 2022, abbia avuto un impatto significativosua psiche. “Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci – ha esordito–. Ne prendevo ...